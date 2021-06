Vakcína AstraZeneca by se neměla dávat ani lidem starším 60 let, řekl zástupce EMA

— Autor: EuroZprávy.cz / ČTK

Státy by měly přestat používat vakcíny firmy AstraZeneca i pro lidi starší 60 let. Řekl to zástupce Evropské agentury pro léčivé přípravky (EMA) Marco Cavaleri, jehož dnes citovala agentura Reuters. Některé země se kvůli riziku krevních sraženin už rozhodly tento přípravek nepoužívat pro lidi mladší 60 let.