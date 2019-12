Svátky s Alžbětou II. oslaví doma i její manžel, princ Philip, kterého dnes lékaři po několika dnech propustili z nemocnice.

"Cesta samozřejmě není vždy hladká a tento rok se zdála být často celkem hrbolatá, ale malé kroky mohou změnit svět," řekne královna v projevu, který ve středu odvysílá několik britských televizních stanic i některé stanice v zemích britského Společenství. Malé kroky učiněné ve víře a naději mohou podle 93leté panovnice "překonat dlouhodobé rozpory a hluboce zakořeněné rozdíly" a přinést "harmonii a porozumění".

Alžběta II. podle zveřejněných úryvků připustí, že "hrbolatý" byl končící rok nejen pro Británii, která se chystá na konci ledna příštího roku opustit EU, ale i pro její rodinu. V lednu se její manžel Philip stal účastníkem dopravní nehody, vyvázl ale bez zranění. V pátek 98letého vévodu z Edinburghu, jak zní jeho titul, přijali na pozorování do nemocnice. Dnes jej lékaři propustili.

Vrásky na čele ale královně letos přidělala především aféra kolem jejího druhorozeného syna, jenž čelil kritice kvůli stykům s americkým finančníkem Jeffreym Epsteinem, který před svou letošní sebevraždou ve vazbě čelil obvinění ze sexuálního zneužívání mladistvých. Také samotného prince Andrewa jedna žena obvinila, že ji v jejích 17 letech zneužil. V listopadu Andrew oznámil, že "na dohlednou dobu" nebude vykonávat své veřejné povinnosti.

Poněkud šťastnější událostí bylo letos pro královskou rodinu narození Archieho, syna prince Harryho a jeho manželky Meghan. Podle agentury Reuters je ale další těžkostí v královské rodině napjatý vztah mezi Harrym a jeho bratrem, následníkem trůnu Williamem. Harry letos s manželkou Meghan a synem nestráví Vánoce s královskou rodinou na zámku Sandringham, ale v Kanadě, kde se k nim připojí Meghanina matka.

Britská média si dnes hojně všímají také vánočního přání, které zveřejnili princ Harry a Meghan. Na černobílé fotografii jsou oba manželé v pozadí, přání dominuje jejich sedmiměsíční syn Archie.

Just sharing the sweetest Christmas Card from our President and Vice-President, The Duke and Duchess of Sussex. Very Merry Christmas, everyone! pic.twitter.com/McOcHALoGl