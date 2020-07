Vatikán vydal manuál k otázce zneužívání nezletilých

Toto doporučení obsahuje nové 20stránkové vádemékum, kterou dnes vydala vatikánská Kongregace pro nauku víry. Jde o dosud nejjasněji formulovaný pokyn týkající se hlášení sexuálního zneužívání, jaký se kdy ve vatikánském dokumentu objevil.

Předchozí vatikánské dokumenty kleriky žádaly, aby hlásili jakýkoli případ zneužívání svým církevním nadřízeným. Uváděly ovšem, že v otázce oznámení údajného pohlavního zneužívání by se měli držet místních zákonů.

"I v případech, kde není jasná právní povinnost to učinit, by měli církevní činitelé podat hlášení civilním úřadům, pokud to pokládají za nutné pro ochranu dotyčné osoby nebo jiných nezletilých před hrozbou dalších trestných činů," uvádí nové vádemékum.

I když nemá plnou váhu církevního zákona a poskytuje biskupům volnost vlastního uvážení, zdá se, že je použitá formulace významným krokem kupředu v reakci na žádosti skupin hájících oběti zneužívání duchovními. Pokyny budou rozeslány do všech diecézí.

Během posledních dvou desetiletí se římskokatolická církev po celém světě musela vypořádat s celou řadou případů obvinění z pohlavního zneužívání a vynaložila miliardy dolarů na vyrovnání a související náklady, které v mnoha případech vedly k uzavření farností a škol.