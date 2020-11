Ve Francii obžalovali čtyři policisty kvůli zbití černošského producenta, usvědčilo je video

Incident v 17. pařížském obvodu, kvůli kterému čelí policisté obžalobě, se odehrál v sobotu 21. listopadu. Hudební producent Michel Zecler uvádí, že šel po ulici bez roušky, která je povinná kvůli šíření koronaviru. Když spatřil policejní auto, vešel do domu, ve kterém je nahrávací studio, aby se vyhnul pokutě. Policisté pak podle něj vstoupili za ním, k čemuž neměli oprávnění, a začali ho bít.

Trojice strážníků zpočátku tvrdila, že je Zecler napadl. Záběry z kamery, kterou ve čtvrtek zveřejnil server Loopsider, ale ukazují brutální zásah policistů proti Zeclerovi. Čtvrtý policista, který přišel jako posila, vhodil do nahrávacího studia slzný granát.

Všichni čtyři strážníci byli minulý týden postaveni mimo službu. V noci na dnešek AFP informovala, že prokuratura policisty obžalovala mimo jiné z úmyslného násilí ze strany úřední osoby a tři z nich také z falšování úředního dokumentu.

Tři policisté se už přiznali, že bití Zeclera nebylo oprávněné, a uvedli, že jednali ve strachu, když se ocitli v malém prostoru domovního vchodu. Producent se podle nich navíc bránil zadržení. Policisté odmítli, že by padly rasistické urážky. Podle Zeclera jej označili za "špinavého negra".

Dva policisté zůstanou ve vazbě, další dva budou na soud čekat pod dohledem na svobodě. Podle pařížského prokurátora Rémyho Heitze je to kvůli tomu, aby se případně nepokusili ovlivnit svědky.

O víkendu se ve Francii protestovalo proti novému bezpečnostnímu zákonu, který by umožnil postihovat osoby, které se "zlým úmyslem" zveřejní obrázky či videa příslušníků ozbrojených sil. Proti návrhu zákona se staví zejména novináři a lidskoprávní aktivisté.

Podle agentury AFP ale do ulic vyšlo mnoho lidí právě i kvůli zásahu policistů proti Zeclerovi, jehož motivem byl podle mnohých rasismus.

