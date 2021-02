Ve Francii po nákaze koronavirem zemřelo už přes 85 tisíc lidí

Ve Francii už po nákaze covidem-19 zemřelo 85.044 lidí, což je sedmý nejvyšší počet na světě. Za posledních 24 hodin přibylo 431 úmrtí. V posledních sedmi dnech umíralo v průměru 319 lidí s covidem denně.

Vývoj epidemie ve Francii není příznivý. Dnes oznámený počet nově infikovaný je vyšší oproti pondělku, kdy bývají denní nárůsty tradičně nižší, ale i oproti minulému úterku. V pondělí francouzské úřady hlásily 4646 nově nakažených, minulé úterý 19.590. Podle agentury Reuters čísla ukazují, že šíření nákazy se opět zrychluje.

Počet lidí léčených s covidem-19 na jednotkách intenzivní péče vzrostl třetí den po sobě a je nyní na 3435, což je nejvíce od 2. prosince.

Mezi nejhůře zasažená města patří severofrancouzský Dunquerque, jehož radnice vyzvala vládu, aby zakázala veškerá veřejná shromáždění do 15. března jako poslední možnost, jak zastavit prudký nárůst nově nakažených.

Město s 92.000 obyvateli se potýká s nakažlivější britskou mutací koronaviru. Nyní má více než 900 nově nakažených na 100.000 obyvatel za týden, přičemž celofrancouzský průměr je 202.

"Nechceme absolutně žádná setkání, žádná veřejná shromáždění, to je naše poslední šance," řekl dnes starosta přístavního města Patrice Vergriete.

Starosta řekl, že není pro víkendové omezení pohybu, jaké nyní platí v rovněž silně zasaženém jihofrancouzském Nice, ale ani by se nebránil, pokud by vláda takové opatření zavedla. Ve středu se má do Dunquerque vydat francouzský ministr zdravotnictví Olivier Véran.

Část pobřeží na jihu Francie včetně letoviska Nice čeká nejméně 14 dnů přísnějších pravidel. Během nadcházejících dvou víkendů smějí obyvatelé departementu Alpes-Maritimes opustit své domovy nanejvýš na jednu hodinu a vždy musí zůstat nejdále pět kilometrů od místa bydliště. Zákaz bude platit od pátečních šesti hodin večer do pondělích šesti hodin ráno.