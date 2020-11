Ve Francii potřetí začal soud s exprezidentem Sarkozym, veškerou vinu odmítl

"Neuznávám žádnou z těchto ohavností, za které jsem již šest let pronásledován," řekl soudu hned na úvod Nicolas Sarkozy.

Na úvod líčení se Sarkozyho obhájkyně Jacqueline Laffontová dovolávala "neplatnosti celého procesu", protože podle ní došlo k "závažným a opakovaným porušením" práva na obhajobu.

🇫🇷 The trial of former French President Nicolas Sarkozy is set to begin today after being postponed last week.



It is the first time that a former head of state is in court for corruption in #France. @clairepaccalin has more from the courthouse ⤵️ pic.twitter.com/4RKh9l1Dij