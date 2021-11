Ve Francii se natáčí moc seriálů. Dochází personál i kamery

Když se na jaře natáčela adaptace románu Michela Houellebecqa pro stanici France 2, dva technici, kulisák a asistent kameramana onemocněli covidem. Tam, kde by pro nalezení náhradníků běžně stačilo pár telefonátů, jich tentokrát byly potřeba desítky. Stejné obtíže teď zažívají i produkční týmy dalších velkých kinematografických projektů. Kromě nedostatku lidí se filmaři potýkají i s nedostatkem kamer, v Číně vyráběných baterií nebo třeba kolejnic pro pojíždění po place. Režiséři se podle Le Monde s nadsázkou ptají, zda brzo nedojdou i kabely.

Diváci se ve Francii zatím nevrátili do kinosálů v tak hojném počtu, v jakém do nich mířili před pandemií, o to větší je ale zájem o produkci dostupnou na platformách na sdílení videí. Na zájem diváků reagují streamovací služby a objednávají výrobu nových seriálů a pokračování těch osvědčených. Letos na podzim se navíc opět rozjela natáčení, která se kvůli pandemii dříve musela pozastavit, jako například snímku Asterix a Obelix: Říše středu. Natáčení stálo od loňského března a film plný triků vyžaduje 100 až 150 techniků, namísto zhruba 60 pro běžné filmy.

S rozmachem natáčení seriálů také přichází poptávka po dříve méně populárních povoláních jako administrátor produkce. Ten má na starosti koordinaci příprav, natáčení, ladění harmonogramů a rezervací. "Pro celovečerní film obvykle stačí jeden. Pro seriál se najímají dva, tři nebo i více. Dneska tak vidíme lidi, kteří pomáhali v režii nebo v produkci, jak se přeškolují na tuto trochu neobvyklou činnost. Dneska je to povolání, které má cenu miliard," uvedl jeden z francouzských producentů citovaný listem a dodal, že stejná potřeba koordinace kvůli přemíře zakázek je i u herců.

"Mezi lety 2015 a 2020 se počet natáčení v Paříži zdvojnásobil a tento trend stále pokračuje," sdělil listu pařížský radní Michel Gomez, který má na starosti filmový průmysl. Zároveň ale Gomez zůstává opatrný, protože současný stav podle něj může být jen bublina, která za pár měsíců praskne.