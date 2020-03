Ve Francii se neučí, Macron patrně oznámí karanténu pro celou zemi

Ve Francii přibývají každý den stovky nových pacientů s koronavirem a rovněž stovky jsou jich aktuálně na jednotkách intenzivní péče. Od začátku šíření viru se zde infekce potvrdila u bezmála 5500 lidí, z nichž 127 zahynulo. Vysoký představitel ministerstva zdravotnictví Jérôme Salomon dnes na rozhlasové stanici France Inter řekl, že situace je velmi znepokojivá a rychle se zhoršuje.

Už ve čtvrtek prezident Emmanuel Macron oznámil, že školky a školy včetně univerzit se po víkendu neotevřou, v sobotu večer pak na delší dobu zavřely francouzské kavárny, restaurace a všechny další podniky, které "nejsou nezbytné pro život země".

Nyní se spekuluje o plošném omezení pohybu osob, jaké už platí v Itálii či v České republice. Elysejský palác dopoledne informoval, že Macron večer v televizním vysílání promluví k obyvatelům, přičemž by měl oznámit případná opatření přijatá bezpečnostní radou.

I přes všechny mimořádné kroky včetně výzvy ke starším lidem, aby co nejméně vycházeli na ulici, se v neděli ve Francii konalo první kolo voleb do městských zastupitelstev. Deník Le Monde uvádí, že hlasování provázela hygienická opatření, přesto ale volební účast dosáhla jen asi 46 procent. "Z přibližně 47,7 milionu oprávněných voličů nakonec lístek do urny zřejmě vhodila méně než polovina... Pro volby, které se běžně těší velkému zájmu Francouzů, je to historický údaj," komentovala AFP.

Předběžné výsledky podle médií nasvědčují mimo jiné úspěchu Zelených, několik vítězství zaznamenalo Národní sdružení (RN) Marine Le Penové, v Paříži pak socialisté končící starostky Anne Hidalgové. Kvůli rychle se zhoršující situaci s koronavirem je však nyní ve hře odklad druhého kola voleb. I k tomu by se mohla večer vyjádřit hlava státu.