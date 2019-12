Stávka v dopravě začala 5. prosince a vstoupila tedy už do 24. dne. Délkou tento týden překonala podobný protest z roku 1995, kdy železničáři, pracovníci pařížského dopravního podniku a úředníci nakonec přinutili vládu stáhnout plán důchodové reformy.

Současný kabinet i prezident Emmanuel Macron ale zatím dávají najevo odhodlání neustoupit odborům a pokračovat ve snaze nahradit univerzálními pravidly stávající penzijní systém s řadou speciálních režimů.

Nepokoje by se tak brzy mohly vyrovnat rekordnímu 28dennímu protestu z přelomu let 1986 a 1987, kdy pracovníci hromadné dopravy stávkovali kvůli platům a pracovním podmínkám.

Na dnešek byly opět ohlášeny manifestace po celé Francii, kromě metropole také v Lyonu, Nice, Rennes nebo Amiens, lidé se dopoledne shromáždili také v řadě menších měst. Televize BFM TV psala o "zahřívacím kole" před rozsáhlejší mobilizací plánovanou na 9. ledna.

V Paříži u nádraží Gare du Nord začal krátce po 13:00 SEČ protestní pochod směřující na jih ke stanici metra Châtelet. Podle agentury AFP bylo v davu také na 300 "žlutých vest" včetně jednoho z lídrů tohoto protivládního hnutí Jérôma Rodriguese.

#GiletsJaunes march in #Paris in the 59th consecutive week of the protests against Macron's disastrous Neoliberal Globalist policies that have caused so much poverty & misery in France.



Gare du Nord.#Grève28Décembre#Acte59pic.twitter.com/dEMfYPNxne