Ve Francii skončí povinné roušky venku a noční zákaz vycházení

Roušky zůstanou povinné ve vnitřních veřejných prostorách a v místech s vysokou koncentrací osob jako jsou stadiony, fronty nebo veřejná setkání. Nemění se ani maximální počty hostů na akcích, což zasáhne tradiční festival hudby, který se po celé Francii koná 21. června.

"Zažíváme důležitý okamžik. Šťastný okamžik návratu k normálnímu životu," uvedl premiér Castex na tiskové konferenci po jednání vlády a pandemického štábu. "V nadcházejících týdnech nesmíme polevit. Nechte se očkovat už dnes, protože je to nejlepší způsob, jak zabránit návratu epidemie," dodal premiér.

V zemi s 67 miliony obyvatel bude mít ke konci srpna podle premiérových odhadů obě dávky vakcíny 35 milionů lidí, dalších pět milionů bude mít jen jednu dávku. Sám premiér Castex dostane druhou dávku přípravku AstraZeneca tento týden. K úternímu večeru bylo ve Francii naočkováno 30,7 milionu lidí nejméně jednou dávkou, dokončené očkování mělo 16,7 milionů lidí.

V posledních dnech se ve Francii objevilo 250 případů nakažlivější varianty delta, zvýšený výskyt je v departementu Landes poblíž hranic se Španělskem. Mezi nakaženými variantou delta nejsou lidé nad 75 let, tato mutace koronaviru tam zasáhla zejména lidi do 50 let. Mezi infikovanými je sice devět procent lidí s dokončeným očkováním, není ale patrné, kdy dostali druhou dávku, uvádí stanice BFM TV.

Ve francouzských nemocnicích je nyní 12.008 pacientů s covidem-19, pod hranicí 12.000 nebyla Francie od 19. října.