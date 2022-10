Ve Francii začala celonárodní stávka, vyšší mzdy chtějí úředníci i dopravci

Vadí jim také státem nařízený návrat do práce zaměstnanců rafinerií, což je podle vlády nezbytné pro obnovení dodávek pohonných hmot na čerpací stanice. Hlavní průvod demonstrantů vyrazí z Place d'Italie ve 14:00, informovala francouzská média.

Státní železniční podnik SNCF uvedl, že navzdory stávce vyjela polovina místních spojů, dálkové spoje nebyly výrazně narušeny. Společnost Eurostar kvůli stávce zrušila některé spoje mezi Paříží a Londýnem, informovala agentura Reuters.

V Paříži a okolí byl ráno mírně silnější provoz na silnicích, protože mnoho lidí v obavách z nedostupnosti veřejné dopravy volilo osobní auta, poznamenal server deníku Le Figaro. V regionu Île-de-France byly ráno kolony v celkové délce zhruba 375 kilometrů, což je mírný nadprůměr. Dopravní špička zasáhla Paříž o hodinu dříve, než je obvyklé.

Více než obvykle se museli ve vagonech mačkat cestující v příměstském vlaku RER D. Na nedokonalý provoz, výpadky a tlačenice jsou tam ale zvyklí. "Obvykle jezdím hodinu a půl, teď mi to trvá dvě až tři hodiny. A vůbec nevím, jak se dnes večer dostanu domů," řekla agentuře AFP Yera Dialloová.

Odborový svaz CGT vyzval k pokračování stávky v TotalEnergies, přestože tato ropná společnost spolu s dalšími odbory v pátek uzavřela dohodu o sedmiprocentním růstu mezd. CGT ale požaduje desetiprocentní růst mezd, což zdůvodňuje vysokou inflací a obrovskými zisky, kterých teď energetické firmy dosahují.

Mluvčí vlády Olivier Véran ve vysílání stanice France 2 varoval, že vláda bude povolávat klíčové zaměstnance ropného průmyslu "tak dlouho, jak to bude nutné". Další požadavek by vláda mohla vznést už dnes, v minulém týdnu šlo zhruba o desítku pracovníků. "Blokování rafinerií, když jsme dosáhli dohody o mzdách, to není normální situace," řekl Véran.

Podle průzkumu stanice BFM TV klesá podpora stávkujících zaměstnanců rafinerií u běžných Francouzů, stávku schvaluje 40 procent dotazovaných, o dva procentní body méně než před týdnem. Po čtyřech týdnech stávek, kdy se na čerpacích stanicích stále tvoří fronty a pohonné hmoty jsou nedostatkové, stávku odsuzuje 48 procent dotazovaných. To je o osm procentních bodů více než před týdnem.

K ukončení stávek vyzval Roland Héguy, který vede odbory zastupující pracovníky hotelnictví a pohostinství. Cestovní ruch ve Francii zásadně trpí už růstem cen energií a pokud se lidé nemohou přepravovat, dopad na turismus by mohl být fatální, varoval Héguy podle listu Le Figaro.

K protestům vyzvalo i sedm odborových svazů pracovníků ve vzdělávání. Vadí jim plánovaná reforma odborného středního školství, kterou navrhuje prezident Emmanuel Macron.