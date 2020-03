Ve Španělsku se nakazilo koronavirem 11 lidí z domova pro seniory

Madridský domov pro seniory, který obývá asi sedmdesát lidí starých většinou kolem 80 let, se podle listu El País proměnil v jednu velkou izolační jednotku. Deset nakažených seniorů nepřevezli do nemocnice, zdravotníci se o ně starají přímo v zařízení La Paz (Mír). Nakažená pečovatelka je v izolaci doma. Jak se virus do domova důchodců dostal, není jasné.

List El País upozornil, že senioři jsou zvlášť ohroženou skupinou. Nemoci z koronaviru v ní na celém světě podlehlo přes 14 procent nakažených. Úřady španělské metropole nyní plánují zavést preventivní opatření ve všech domovech pro seniory, které má Madrid ve své správě.

Ve Španělsku nemoci COVID-19, kterou koronavirus způsobuje, podlehli již tři lidé. Třetí oběť ohlásily úřady dnes v Madridu. Podle agentury EFE se jedná o 99letou ženu, která žila právě v domově důchodců La Paz. Ona i dvě další oběti koronaviru trpěly i jinými nemocemi.