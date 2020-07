Ve Španělsku se opět zvýšil denní nárůst nakažených koronavirem

Od prvního potvrzeného případu ve Španělsku koncem letošního ledna se v této zemi se 47 miliony obyvatel dosud potvrdilo 270.166 případů nákazy koronavirem SARS-CoV-2, který se poprvé objevil koncem loňského roku v Číně. V souvislosti s nákazou zemřelo ve Španělsku podle dnešních údajů ministerstva zdravotnictví 28.429 lidí. Španělské ministerstvo uvádí případy potvrzené jen testy PCR a čísla pravidelně aktualizuje.

Počty nakažených přibývají ve Španělsku výrazněji v posledních třech týdnech. Televize RTVE dnes ale uvedla, že reprodukční číslo nákazy je v zemi 0,9. Ohniska přibývají ve všech regionech Španělska, kde je podle středečních údajů na 220 aktivních ohnisek. Za "ohnisko" je podle místních médií označováno místo, kde jsou nejméně tři potvrzené případy nákazy.

Téměř všechny španělské regiony, s výjimkou madridského regionu a Kanárských ostrovů, v předchozích dvou týdnech zavedly povinnost nosit na veřejnosti roušky. Vedení madridského regionu je zatím povinně nevyžaduje, nicméně je doporučuje, a to i v soukromí. "Apeluji na zodpovědnost každého občana. Doporučujeme nosit roušky i v soukromých prostorách v přítomnosti lidí, které nežijí v dané domácnosti," řekl novinářům ministr zdravotnictví madridského regionu Enrique García.

Ani vedení Kanárských ostrovů, kde také ve srovnání s ostatními regiony neregistrují větší nárůst případů, se roušky na veřejnosti zavádět nechystá. V neděli ale tamní vláda vyzvala španělskou vládu, aby ve statistikách z regionu uváděla odděleně počty nakažených migrantů, kteří připlouvají na ostrovy z Afriky. Minulý pátek dorazil například na ostrov Fuerteventura člun se 61 běženci, z nichž 47 bylo pozitivních na covid-19.

Vláda Kanárských ostrovů se obává, aby kvůli vyšším statistikám z jejího regionu ještě více neklesly počty turistů. Cestovní ruch se totiž na HDP tohoto regionu podílí z 80 procent a omezení cestování kvůli pandemii covidu-19 v předchozích měsících tamní turistiku už tak dost ovlivnilo.

Nové opatření dnes oznámila regionální vláda Galicie. Od příštího týdne budou muset všichni, kdo přijedou do této oblasti na severozápadě Španělska z rizikových oblastí i států, tamním úřadům nahlásit adresu pobytu. Opatření, které má pomoci lokalizovat osoby v případě nových ohnisek nákazy, se dotkne i Galicijců, kteří přijedou z rizikových oblastí, kde strávili minimálně 14 dní.

Do karantény ode dneška vstoupilo město Totana, které má asi 32.000 obyvatel a leží v jihošpanělského regionu Murcia. Jeho obyvatelé tak smí město opustit jen v nutných případech, včetně cest do práce, zavírají se tam vnitřní prostory barů a restaurací a lidé by neměli vycházet z domů, pokud to nezbytně nepotřebují, například kvůli nákupu.