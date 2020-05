Ve Španělsku za poslední den zemřeli dva lidé s covidem-19

Za posledních sedm dní ve Španělsku zemřelo 39 lidí s koronavirovou nákazou, která byla dosud potvrzena u 238.564 lidí, z toho u 187 za poslední den.

Nové případy nákazy se vyskytly ve všech španělských regionech. Vysoký je celkový počet nakažených zdravotníků - dosud jich bylo 51.482 a 63 z nich zemřelo.

Španělská vláda upozornila, že v příštích dnech by mohla data kolísat, protože přechází na nový způsob evidování případů. Španělsko je co do počtu případů koronavirové nákazy stále nejhůře zasaženou zemí Evropy, pokud se nepočítá Rusko, a čtvrtou na světě po USA, Brazílii a Rusku.

Epidemická situace ve Španělsku se v posledních několika týdnech výrazně zlepšila, takže vláda už měsíc postupně zmírňuje opatření zavedená v polovině března ve snaze zmírnit šíření koronaviru. Od července by se mělo Španělsko otevřít i zahraničním turistům.