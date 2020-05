Ve Španělsku zemřelo s covidem-19 za den znovu méně než 200 lidí

Španělsko evidovalo denní počty zemřelých nižší než 200 tři dny kolem začátku tohoto týdne, následně se však údaje na další tři dny vyšplhaly nad tuto hranici. Madrid nyní registruje celkem 26.478 zemřelých s koronavirem a 223.578 potvrzených případů. Země však několik posledních týdnů hlásí jen infekce potvrzené testy PCR, monitorovací server Worldometers.com například uvádí počet nakažených o téměř 40.000 vyšší.

Polovina španělského území vstoupí v pondělí do další fáze vládního plánu na uvolňování ochranných opatření přijatých před téměř dvěma měsíci. Úřady se již dříve rozhodly uvolňovat restrikce na různých místech jinou rychlostí podle místní epidemiologické situace. Mezi nejrychleji postupující regiony patří například Kanárské a Baleárské ostrovy. Od pondělí by se tam měly otevřít zahrádky barů a restaurací a bude možné navštěvovat bohoslužby.

Pomalejší postup bude například v oblasti kolem metropole Madridu a v nejbohatším regionu Katalánsko. Zatím jediným náznakem návratu k normálnímu životu v katalánské metropoli Barceloně přitom bylo podle Reuters otevření pláží od šesté do desáté ranní.

Španělsko je jednou z nejhůře zasažených zemí na světě. Přísná karanténní opatření silně zasáhla již tak oslabenou místní ekonomiku, o práci přišly podle odhadů statisíce lidí. Vláda by chtěla v zemi navrátit život k normálu do konce června.

Vedení madridského regionu přitom již nyní varuje, že by se zdravotní a ekonomická krize mohly brzo proměnit v krizi sociální, a žádá centrální vládu o co nejrychlejší otevření ekonomiky. Zdravotničtí experti však upozorňují, že příliš rychlé uvolňování restrikcí by mohlo vést k druhé vlně nákazy.