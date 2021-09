Ve Švédsku byly zatčeny dvě ženy podezřelé z válečných zločinů v Sýrii

Prokuratura uvedla, že v pondělí přiletěly do Stockholmu tři ženy, které pobývaly na územích dříve kontrolovaných teroristickou organizací Islámský stát (IS). Dvě z nich byly zadrženy a budou podrobeny výslechu, na jehož základě prokuratura rozhodne o jejich případném oficiálním obvinění. Třetí žena, která není podezřelá z žádných zločinů, byla vyslechnuta již v pondělí a poté propuštěna.

O deportaci žen, které mají švédské občanství a byly členkami Islámského státu, rozhodla v červnu kurdská regionální vláda v severovýchodní Sýrii, napsala švédská tisková kancelář TT. "Nemůžeme je pohnat před spravedlnost," řekl TT představitel kurdských úřadů v severských zemích Šijar Alí.

Švédská ministryně zahraničí Ann Lindeová v pondělí uvedla, že Švédsko na rozdíl od jiných zemí nepřijalo z vlastní iniciativy zpátky švédské občany, kteří byli členy Islámského státu v Sýrii. "Neproběhly žádné repatriace žen," podotkla Lindeová. "Pokud se ale kurdská vláda rozhodne ženy vyhostit, pak je to něco jiného. V tom případě máme stejně jako kdokoli jiný zodpovědnost naše občany přijmout," dodala.

V březnu byla ve Švédsku ke třem rokům vězení odsouzena žena, která v roce 2014 odcestovala se svým dvouletým dítětem do Sýrie. Otci dítěte tvrdila, že jede na dovolenou do Turecka, ve skutečnosti se ale vydala na území ovládané Islámským státem. Ženě se později podařilo uprchnout do Turecka, kde byla zatčena se svým synem a dalšími dvěma dětmi, které mezitím porodila zahraničnímu bojovníkovi Islámského státu původem z Tuniska. Otec syna znovu viděl až po šesti letech.