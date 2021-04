Ve Švédsku přibývá nakažených nejrychleji v Evropě

Podle serveru Our World in Data mělo desetimilionové Švédsko za poslední týden v průměru 625 nově nakažených denně na milion obyvatel. Bylo to více než například v Polsku či Maďarsku, kde se tento ukazatel pohyboval nad hranicí 520, i více než v ČR, které podle serveru mělo denně 365 nakažených na milion obyvatel.

Ve skandinávské zemi roste i zatížení jednotek intenzivní péče, kde je aktuálně skoro 400 pacientů s covidem-19. Je to více než během vrcholu druhé vlny pandemie letos v lednu, ale méně než během první vlny loni, kdy bylo na jednotkách intenzivní péče přes 550 pacientů.

Švédský premiér Stefan Löfven koncem března odložil plánované uvolnění restrikcí na začátek května, ke zpřísňování ministerstvo zdravotnictví sahat nechce. Podle ministryně Leny Hallengrenové veřejnost svoje chování změnila a život už nyní běží ve velice omezeném režimu.

Norská premiérka Erna Solbergová dnes oznámila, že vzhledem k příznivému vývoji epidemické situace se v zemi od pátku zruší řada opatření zavedených před Velikonocemi a že se společnost výrazně otevře. Povoleno bude nově pozvat domů najednou až pět hostů, na akcích uvnitř se bude smět sejít až stovka lidí, pokud budou mít místa k sezení. Uvolňování se ale nebude týkat regionů, které mají vyšší počet nakažených, což je mimo jiné i hlavní město Oslo a jeho okolí.