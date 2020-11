Velká část Slovenska podstupuje druhé kolo plošného testování na covid-19

Ve velké části slovenských okresů se tento víkend koná druhé kolo plošného testování na koronavirus. Před týdnem se do něj zapojily dvě třetiny z pěti milionů obyvatel země a testy ukázaly, že je mezi nimi asi procento nakažených. Premiér Igor Matovič řekl, že pokud by lidé na Slovensku tyto odběry podstupovali pravidelně, mohlo by jít o alternativu k celostátní uzávěře.