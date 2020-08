Velvyslancem USA v Německu má být Macgregor. Jeho výroky budí kontroverze

Německá vláda se k možnému velvyslanci oficiálně nevyjádřila, v zákulisí se ale hovoří o tom, že nominace Macgregora je nepříjemná. S výhradami naopak otevřeně vystoupil Americký židovský výbor (AJC), jedna z nejstarších amerických židovských organizací, který v zájmu udržení dobrých vztahů s Německem vyzval k přehodnocení volby velvyslance.

Zda se Macgregor velvyslancem v Německu stane, není i přes Trumpovo přání vůbec jisté, protože konečné slovo má americký Senát, který nominaci schvaluje a kde někdejší plukovník silnou pozici příliš nemá. Komplikací je také nedostatek času, protože schvalovací proces může trvat až do začátku příštího roku. V listopadu jsou ale v USA prezidentské volby a pokud v nich republikán Trump křeslo neobhájí, je pravděpodobné, že Macgregora Senát neschválí.

zdroj: YouTube

Pokud by ale Macgregor přece jen do Berlína odjel, znamenalo by to, že diplomatický post povede další osobnost plně oddaná Trumpovi. Do 1. června letošního roku byl velvyslancem Richard Grenell, který se hned po nástupu do funkce uvedl kontroverzními výroky a plány na podporu konzervativních sil v Evropě. Berlín kvůli tomu požádal americkou stranu, aby velvyslancova slova vysvětlila. S Grenellem navíc řada německých politiků omezila kontakty kvůli jeho vazbám na krajní pravici.

Macgregor, který stejně jako Grenell často vystupoval jako komentátor v Trumpově oblíbené zpravodajské stanici Fox News, zastává řadu pro Berlín politicky nepříjemných názorů. Například německý kulturní koncept pro vyrovnání se s nacistickou minulostí označil za "mentálně chorý", neboť podle něj musí generace za generací pykat za hříchy spáchané během několikaleté epizody, zatímco se ignoruje dalších 1500 let německé historie.

Ostře v roce 2016 hovořil i o německé přistěhovalecké politice, kdy podle CNN prohlásil, že Berlín se chová nanejvýš podivně, neboť dává více peněz na nechtěné muslimské vetřelce než na vlastní bezpečnostní síly. Přistěhovalci pak podle něj tohoto postupu využívají. "Aby se usadili v zemi jiných lidí s cílem přeměnit nakonec Evropu v islámský stát," řekl tehdy Macgregor.

Znám je i Macgregorův kritický postoj k faktu, že Německo na obranu nevydává dvě procenta výkonu ekonomiky, což je odsouhlaseným, ale prozatím plošně nedodržovaným minimem v NATO. "Německo se díky nám necítí vázáno samo sebe bránit," řekl v roce 2018. O rok později dodal, že pokud se Německo chce prosadit jako velmoc, kterou již je, je nutné přehodnotit vzájemné vojenské postoje. "Uvědomte si, že nebudeme poskytovat první pomoc," uvedl s důrazem na to, že obrana musí být v první řadě v rukou samotného Německa.

Pokud se MacGregor do Berlína v roli velvyslance vydá, bude jeho úkolem uskutečnit i Trumpem ohlášený záměr stáhnout ze země bezmála 12.000 amerických vojáků. Nyní je v Německu rozmístěno kolem 35.000 vojáků USA. A snížení americké vojenské přítomnosti ve spolkové republice Macgregor podporuje.

Zahraničněpolitický analytik Ulrich Speck, který působí v Německém Marshallově fondu, jehož smyslem je podporovat vztahy mezi Evropou a Severní Amerikou, vnímá Macgregorovy názory jako problematické. "Byl by to první americký velvyslanec, který považuje NATO za zastaralé," řekl.

Loni v březnu Macgregor v analytickém článku napsal, že NATO neumírá, neboť se změnilo v zombie. "NATO je zkrátka zombie, která je pravidelně oživována různými metodami, obvykle magií voodoo," uvedl s tím, že alianci je třeba nechat odejít.

Vlivná AJC, která oceňuje spojenectví s Německem, považuje Macgregorovy názory za hranou. "Jsme velmi znepokojeni zprávami z posledních dnů o mnoha buřičských komentářích plukovníka Macgregora k německé vládě, k německému vyrovnání s nacistickou minulostí, ke spojenectví NATO, k imigrační politice a dalším tématům," napsal šéf AJC David Harris v dopise adresovaném americkému ministru zahraničí Mikeu Pompeovi.

Harris jménem AJC vyzval Pompea, aby byla nominace Macgregora stažena. Výzvu dostal šéf americké diplomacie v době, kdy se vydal na cestu po střední Evropě. Dnes Pompeo přiletěl do Česka.

Harris také dodal, že pokud pokud si Trump přeje ovlivnit německou politiku, například v otázkách výdajů na armádu, energetických zdrojů či obchodní nevyváženosti, doporučuje mu AJC vybrat zkušeného diplomata, který Americe bude sloužit se ctí a úctou.