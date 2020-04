Většina Němců chce prodloužit platnost opatření i po 19. dubnu, ukazují průzkumy

— Autor: EuroZprávy.cz / ČTK

Nadpoloviční většina Němců (56 procent) má za to, že by opatření proti koronavirové nákaze měla zůstat v platnosti i po skončení velikonočních prázdnin 19. dubna. Ukázal to průzkum pro magazín Business Insider.