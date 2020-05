Většina Rakušanů by se dala očkovat proti covid-19, budí větší strach než chřipka

— Autor: EuroZprávy.cz / ČTK

Většina Rakušanů by se nechala proti infekčnímu onemocnění covid-19 očkovat, pokud by byla k dispozici vakcína. Vyplývá to z průzkumu, který si u společnosti market zadalo rakouské ministerstvo zdravotnictví. Překvapivě však čtvrtina dotázaných odpověděla, že by se očkování zúčastnit nechtěla, informovala dnes agentura APA. Z více než 16.000 nakažených Rakušanů se už i tak 15.000 z nemoci vyléčilo.