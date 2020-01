Skotové o možnosti odtržení od Británie hlasovali už v roce 2014. Tehdy se vyslovilo 55 procent hlasujících pro setrvání ve Spojeném království a 45 procent proti. Skotská regionální vláda volá po dalším referendu v souvislosti s odchodem Británie z Evropské unie, jemuž Skotové většinově nakloněni nejsou, což ukázalo i brexitové referendum z roku 2016.

Podle průzkumu, který ve čtvrtek zveřejnila společnost YouGov, by nyní nezávislost podpořilo 51 procent Skotů. Podle agentury Reuters je to poprvé od roku 2015, kdy se obyvatelé Skotska v průzkumu YouGov vyslovili většinově pro samostatnost.

A new YouGov survey on Scottish independence has Yes in the lead for the first time since 2015, by 51% to 49%. @chriscurtis94 takes a look at how the electoral landscape has changed since 2014 and how #indyref2 might play out https://t.co/CAPgSqD1l0 pic.twitter.com/jdeoGi81j2