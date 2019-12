Podle soudu bude španělská justice muset požádat Evropský parlament, aby Junquerasovi imunitu odebral, pokud jej chce nadále věznit.

Nejvyšší španělský soud vyměřil v říjnu vůdci katalánské levice 13 let vězení za předloňské neústavní referendum o nezávislosti tohoto autonomního regionu. Jeho advokáti tvrdí, že měl proti trestnímu stíhání imunitu již od svého květnového zvolení.

"Osobě, která je zvolená do Evropského parlamentu, náleží status poslance v důsledku a ode dne vyhlášení výsledků voleb," konstatoval dnes unijní soud. Podle soudců náleží Junquerasovi imunita, která mu měla umožnit osobní převzetí mandátu. To mu však španělský soud nepovolil, neboť byl politik ve vazbě kvůli tehdy ještě probíhajícímu procesu.

#ECJ: a person elected to the #EP acquires the status of MEP at the time of the official declaration of the results and enjoys, form that time, the immunities attached to that status + EMBEDED PRESS RELEASE #Junqueras @junqueras

