Více než půlka ukrajinských uprchlíků chce zůstat v Polsku

— Autor: ČTK

Většina Ukrajinců, kteří utekli do Polska kvůli ruské invazi na Ukrajinu, nemá v úmyslu se v nejbližší době vracet do vlasti. Vyplynulo to z průzkumu společnosti Gremi Personal, o kterém informovala agentura PAP. Od února do Polska přišlo z Ukrajiny téměř 6,1 milionu lidí, opačným směrem jich odešlo 4,32 milionu, uvedla dnes polská pohraniční stráž.