Vídeň chce testovat přímo na školách, rozešle 600 tisíc covid testů

Vídeň do škol pošle testy, které fungují na principu kloktání. Oproti testu, při kterém se sbírají stěry z nosu či hrdla, není podle rakouských médií tak nepříjemný, je levnější a výsledky jsou k dispozici do 24 hodin. Po kloktání se zvláštní solný roztok s částečkami z krku vyplivne a laboratoř jej následně zanalyzuje. Test vyvinutý ve vídeňských laboratořích má potřebné certifikáty, podle některých kritiků ale není jasné, do jaké míry je spolehlivý.

V případě podezření, že se žák nebo učitel některé z vídeňských škol nakazil, bude možné jej otestovat přímo ve škole. K dispozici bude mít rakouská metropole čtyři mobilní týmy, které by mohly denně na školách otestovat až 300 osob. Podle plánu by v budoucnu ale testy mohly školy provádět i bez pomoci zdravotníků.

"Mnoho podezřelých případů na školách se ukáže být falešným poplachem," řekl podle OE24 dnes rakouský ministr školství Heinz Fassmann, jehož úřad s Vídní na pilotním projektu testů ve školách spolupracuje. Zda se projekt rozšíří i mimo hlavní město, záleží podle Fassmanna na rozhodnutí jednotlivých spolkových zemí.

Podle rakouského koronavirového semaforu jsou nyní oranžové, tedy s vysokým rizikem nákazy koronavirem, kromě Vídně i dolnorakouské okresy Zwettl, Baden a Neunkirchen, tyrolský okresu Kufstein, město Innsbruck a více než polovina spolkové země Vorarlbersko.

Právě Vorarlbersko a další dvě západorakouské země Tyrolsko a Salcbursko dnes oznámily, že místní restaurace, hospody a bary budou muset od pátku zavírat již ve 22:00. Dosud mohly mít otevřeno do jedné do rána. Opatření má platit zatím tři týdny.

V Rakousku v posledních týdnech opět roste počet nakažených koronavirem. Například Nizozemsko dnes vydalo varování před cestami do Vídně a Innsbrucku, Kypr od čtvrtka zařadí na seznam rizikových zemí celou zemi.

Koronavirem se od počátku epidemie nakazilo v Rakousku už více než 39.000 lidí. S covidem-19 jich zemřelo 771. V současnosti je v Rakousku přes 8200 nakažených, více než polovina z nich ve Vídni. Za posledních 24 hodin přibylo v zemi 645 nakažených a čtyři mrtví s covidem-19. Roste také počet lidí v nemocnicích a na jednotkách intenzivní péče.