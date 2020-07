Videorandění během pandemie covid-19 prudce vzrostlo

Průzkum internetové seznamky Match ukázal, že 69 % jejich uživatelů z USA využilo možnost alternativní schůzky pomocí video hovoru s potenciálním partnerem v době pandemie ve srovnání se 6 % před pandemií. „Před pandemií byla spousta skepticismu ohledně randění přes video a jen hrstka aplikací s touto technologií experimentovala,“ uvedl Dominic Whitlock, redaktor webu Global Dating Insights.

Dodal, že zřejmým důvodem, proč lidé začali přes video i randit je ten, že jsme si zvykli používat video i v jiných oblastech svého života. „Většina aplikací je zaměřena na mladé lidi, ale jakmile všichni začali pracovat z domova, byli nuceni hovořit přes video se svými kolegy nebo přáteli. To dalo svobodným lidem počáteční jistotu, že to vyzkouší a zjistili, že to není zase tak trapné, jak se obávali,“ vysvětluje Whitlock.

Internetová globální seznamka Dating.com, která zahrnuje více než 32 zemí světa zaznamenala nárůst v online seznamování o 82 %. Helen Fisherová působí jako poradce pro společnost Match Group, která vlastní seznamovací platformy, včetně Tinderu. Uvedla, že seznamovací aplikace po celém světě v roce 2019 nebyly už tolik oblíbené a růst se globálně zpomalil. Výzkum společnosti Match Group před pandemií naznačil, že lidé už tolik nevyhledávají náhodná setkání, ale chtějí více rozvíjet emocionální spojení po delší dobu.

Většina odborníků se domnívá, že s tím, jak země postupně uvolňují karanténní opatření se lidé opět vrátí k normálnímu randění, místo aby se zaměřili pouze na videochat. „Myslím si, že to opadne jednoduše proto, že se lidé budou chtít vrátit k normální lidské interakci, a to zahrnuje fyzický kontakt, který přes video nelze,“ domnívá se psycholožka Lucy Beresfordová, která dodala, že touha po fyzickém kontaktu převáží nad jinými obavami, například jestli je to bezpečné ze zdravotního hlediska.

Podle BBC existuje však shoda v tom, že randění přes moderní technologie zcela nezmizí a stane se součástí nového randění po covid-19. „Lidé budou mnohem vybíravější, protože když se s někým setkáte, vystavujete se riziku. Je mnohem snazší zavolat si s někým přes video než s ním ztrácet dvě hodiny v baru,“ říká Charly Lester, expert na randění z Inner Circle.F