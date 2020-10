Virolog, který jako první vyvinul test na covid: Roušky nám zůstanou i příští rok

Virolog Christian Drosten se svým týmem vyvinul první diagnostický test na covid, který byl přijat WHO a je používán po celém světě. Nyní vyjádřil obavy z nadcházející zimy, která podle něj bude díky pandemii náročná.

V rozhovoru pro Deutsche Welle také uvedl, že roušek a dalších forem ochrany obličeje se v blízké době nezbavíme. Naopak očekává, že i příští rok bude rokem, kdy budeme roušky nosit nadále.

Vědci v průběhu pandemie už potvrdili, že nošení ochrany obličeje má význam a může snížit šíření nákazy formou nižší virové nálože, kterou lidé při kontaktu s nakaženým dostávají.

Roušky totiž podle nových studií primárně nechrání před infekcí, ale snižují podle vědců množství viru, jemuž jsme vystaveni. Existuje také hypotéza, že roušky, které už nosí miliardy lidí, mohou fungovat jako náhražka vakcíny, neboť mohou přispět k imunizaci, aniž by škodily.

Roušky jsou totiž schopny filtrovat kapénky obsahující virus a snižují jejich množství, které člověk vdechne. Kdyby se tato teorie potvrdila, pak by nošení roušek všemi občany mohlo přispívat ke zvýšení počtu bezpříznakových onemocnění.

"Roušky v podstatě filtrují infekční kapičky koronaviru přenášené vzduchem a redukují množství, které člověk může vdechnout. Snižují tak pravděpodobnost, že se infekce projeví symptomy. Je to tak trochu jako s očkovací látkou s malým množstvím viru, kdy sice infekci chytíme, ale ne v takové formě, aby vyvolala chorobu," uvádějí Monica Gandhiová a George Rutherford v článku publikovaném v New England Journal of Medicine.