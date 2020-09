Vládní mluvčí připustil předčasné volby či menšinovou vládu v Polsku

— Autor: EuroZprávy.cz / ČTK

Polsko by možná čekají předčasné parlamentní volby, případně by nacionalistická strana Právo a spravedlnost (PiS) mohla dál vládnout s menšinovým kabinetem. Připustil to dnes vládní mluvčí v reakci na spory uvnitř současné polské vládní koalice.