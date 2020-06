Varšava v roce 2018 navrhla Washingtonu, že za trvalé rozmístění amerických vojáků v zemi pojmenuje budoucí základnu na počest prezidenta Donalda Trumpa jako Fort Trump (Pevnost Trump). Jednání podle Mosbacherové pokračují a plány na rozšíření americké vojenské přítomnosti v Polsku jsou ještě smělejší. Polský náměstek ministra zahraničí Pawel Jabloński předtím vyjednávání nazval "velmi komplikovaným procesem".

"Další nepravdivé zprávy! Jednání pokračují! Vize prezidenta Trumpa a (polského) prezidenta (Andrzeje) Dudy o zvýšené přítomnosti USA v Polsku budou ještě smělejší, než byly původní návrhy. Oznámení budou brzy následovat," napsala Mosbacherová na twitteru.

