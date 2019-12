Ukázaly to výsledky nejnovějšího průzkumu, které dnes zveřejnila agentura Focus. Naopak proti listopadu ztratila i strana Za lidi exprezidenta Andreje Kisky. Parlamentní volby se v zemi uskuteční na konci února.

Sondáž uskutečnila agentura od 2. do 9. prosince, tedy částečně v době, kdy policie oznámila stíhání šéfa Směru-SD Roberta Fica a také bývalého prezidenta Kisky. Fico čelí obvinění, že se zastal exposlance LSNS odsouzeného za protiromské výroky. Kiska je pak stíhán kvůli podezření z daňového deliktu v souvislosti s financováním kampaně před prezidentskými volbami v roce 2014 jeho rodinnou firmou.

I průzkum Focusu potvrdil, že stávající tříčlenná vládní koalice by neměla ve sněmovně většinu. Tu by dokázala shromáždit případná širší koalice opozičních a neparlamentních stran. Do sněmovny by se podle sondáže dostalo až devět stran či koalic.

Za Směrem-SD a LSNS na třetím místě v průzkumu skončila s 10,3 procenta koalice stran Progresivní Slovensko a Spolu, jejíž volební preference v listopadu dosáhly 11,7 procenta. Popularita Kiskovy strany Za lidi klesla na 9,2 z 10,6 procenta.

Blízko pětiprocentní hranice, jejíž zdolání ve volbách je podmínkou pro zisk křesel ve sněmovně, byly hned tři strany. Mezi nimi neparlamentní Křesťanskodemokratické hnutí a opoziční Svoboda a solidarita s podporou shodně 5,7 procenta, a také vládní Slovenská národní strana (5,4 procenta). Do sněmovny by se nedostala třetí koaliční strana Most-Híd.

Slovenský parlament už dříve schválil prodloužení moratoria na zveřejňování výsledků sondáží, a to až na období 50 dnů před volbami. To by znamenalo, že poslední sondáže před nadcházejícími volbami do Národní rady by mohly být zveřejněny v první lednové dekádě. Novelu zmíněného zákona posuzuje na návrh prezidentky Zuzany Čaputové ústavní soud.