Volby na Slovensku: Směr-SD nepořádá velké mítinky, vsadil na zesměšňování opozice

Sociální demokraté nemají po poklesu popularity poprvé po mnoha letech jisté vítězství v nadcházejících parlamentních volbách, které Slováky čekají v sobotu. Politoložka Aneta Világi ČTK řekla, že případný odchod Směru-SD na čtyři roky do opozice by mohl vyústit až v rozklad strany.

"Směr hraje o všechno, ačkoliv ta hra je podle mě dopředu prohraná. Hraje o všechno, protože pokud po těchto volbách skončí v opozici, bude to pro tuto politickou stranu poslední hřebík do rakve," uvedla Világi.

Podle průzkumů by většinu ve sněmovně mohly ve volbách získat strany, které se vůči Směru-SD vymezují. Popularita Ficovy strany, která na Slovensku vyhrála od roku 2006 všechny čtyři parlamentní volby, dlouhodobě klesá. Například v roce 2012 dostala až 44,4 procenta hlasů, o čtyři roky později se její volební výsledek ztenčil na 28,28 procenta a před nadcházejícími volbami popularita Směru-SD podle dřívějších průzkumů klesla na zhruba 17 procent.

Místo dosud obvyklých velkých mítinků se Fico v nynější kampani účastní menších setkání s obyvateli. Na billboardech strana prezentuje hlavně volebního lídra a premiéra Petera Pellegriniho, který podle průzkumů na rozdíl od Fica patří k nejpopulárnějším politikům v zemi. Místopředseda Směru-SD Pellegrini vystřídal Fica ve funkci předsedy vlády po předloňské vraždě novináře Jána Kuciaka, která v zemi vyústila v politickou krizi.

Směr-SD tentokrát vsadil také na sociální sítě a na animovaná videa, kterými zesměšňuje opozici, neparlamentní strany a jejich lídry. "Kampaň Směru lze stěží hodnotit jako kampaň, je to absence kampaně nejsilnější strany. To, co jsme zažili, je spíše snaha o antikampaň nebo o diskreditaci opozičních stran," řekla Világi.

Směr-SD už popřel informace některých slovenských médií, že internetová společnost Google zablokovala asi tři desítky jejích předvolebních reklam. Strana uvedla, že po menších technických úpravách byly reklamy znovu spuštěny.

Příběh Směru-SD podle politoložky připomíná vývoj kolem kdysi velkých stran HZDS expremiéra Vladimíra Mečiara či SDKU-DS bývalého premiéra Mikuláše Dzurindy, které postupně rovněž ztrácely na popularitě, až z vysoké politiky vypadly.

"Strana (Směr-SD) se z pozice velmi silné strany dostala k politické straně, která má podporu srovnatelnou s dalšími stranami. Strana se štěpí na dva tábory a každý se snaží apelovat na jiný typ voliče," řekla Világi.

Zatímco skupina kolem premiéra Pellegriniho je v mediích označována za umírněné křídlo Směru-SD, Fico a další politici naopak používají v kampani i radikálnější slovník.

Velkolepé předvolební mítinky za účasti politických špiček Směru-SD s následným kulturním programem, na které strana vozila své sympatizanty autobusy, bývaly součástí volebních kampaní sociálních demokratů dlouhá léta. Podobnou sérií mítinků ve sportovních halách či kulturních domech po celé zemi uspořádal Směr-SD i před čtyřmi lety. Tehdy na závěrečné předvolební setkání s vedením strany, které završil svými hity český hudebník Michal David, přišlo v Bratislavě několik tisíc lidí. Tyto mítinky ovšem Směr-SD oficiálně organizoval k Mezinárodnímu dni žen, a to i v letech, kdy se v zemi žádné volby nekonaly.