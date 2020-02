Vondráček je pro rozšiřování EU o další státy. Francie může plán zhatit

"Budeme se snažit přesvědčit naše francouzské kolegy, že kandidátské země nemůžeme pořád vodit za nos, že se musí zrychlit přístupový rozhovor a že skutečně si zaslouží být plnohodnotnými členy Evropské unie," řekl novinářům Vondráček. Dodal, že rozšíření EU nebude zátěží, jak si stále patrně myslí některé země západní Evropy.

Summit předsedů parlamentů zemí rozšířeného Slavkovského formátu v Bratislavě. S kolegy ze Slovenska, Rakouska, Srbska, Chorvatska a Č.Hory diskutujeme o potřebě urychlit rozšiřování EU o balkánské státy. A také o spolupráci v oblasti infrastruktury, energetiky a digitální agendy pic.twitter.com/RkwrJ8qV9l — Radek Vondráček (@vondraczech) February 13, 2020

Také Danko podpořil integrační ambice balkánských států, zvláště Černé Hory a Srbsky, jejíž zástupci se zúčastnili jednání v Bratislavě v rámci rozšířeného takzvaného Slavkovského formátu, který tvoří Česko, Slovensko a Rakousko.

"Pokud by se EU měla rozšířit, tak Černá Hora a Srbsko by měly být těmi zeměmi, které vstoupí do Evropské unie," řekl Danko, jehož země Slavkovskému formátu nyní předsedá.

Evropská komise minulý týden zveřejnila záměr, na jehož základě by proces přijímání nových členů EU unie bylo možné kdykoli přerušit či vrátit na začátek, pokud některá ze zemí přestane plnit požadovaná kritéria. Tento plán by měl odblokovat zahájení přístupových rozhovorů právě s balkánskými státy.