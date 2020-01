Vracení uprchlíků? Dohoda EU s Tureckem totálně selhala

Dohoda EU s Ankarou z roku 2016 pomohla výrazně snížit migrační vlnu do Řecka, v posledním roce se ale Řecko opět stalo stalo hlavní vstupní branou do EU pro migranty z Blízkého východu. Za loňský rok jich z Turecka do Řecka dorazilo podle údajů Úřadu Vysokého komisaře OSN pro uprchlíky (UNHCR) na 74.400.

Ankara a EU se před čtyřmi lety mimo jiné dohodly, že Turecko vezme zpět syrské migranty, kteří přejdou přes jeho území nelegálně do Řecka. Za každého takto vráceného běžence se EU zavázala přijmout přímo z Turecka jednoho Syřana s nárokem na azyl. Turecko výměnou za finanční pomoc od EU od roku 2016 také zpřísnilo hraniční kontroly a migrační vlna se zmírnila.

Podle DW, která se odvolává na zprávu Evropské komise, Atény vrátily do Turecka v roce 2016 na základě migrační dohody 801 Syřanů, rok na to jich bylo 683, předloni jich vrátily 332 a loni 189. Za stejnou dobu EU převzala z Turecka 25.660 syrských uprchlíků, uvedla DW.

"Turecko už ilegální migraci přes Egejské moře tolik nezabraňuje," řekl podle DW německý poslanec Thorsten Frei nedělníku Welt am Sonntag. Freiu také kritizoval nízký počet repatriací migrantů z Řecka do Turecka, což označil za "administrativní selhání".

Řecké úřady jsou v posledních letech kvůli zvýšené migraci zavaleny žádostmi o azyl, na jejichž vyřizování jim nestačí kapacity. Řecký premiér Kyriakos Mitsotakis, který se úřadu ujal loni v červenci, tento týden uvedl, že jeho vláda "zdědila" odhadem 80.000 nevyřízených žádostí o azyl od předchozí vlády.

zdroj: YouTube

Konzervativní Mitsotakisova vláda zaujímá přísnější postoj v otázkách migrace a na podzim prosadila v parlamentu zákon, který má mimo jiné zrychlit azylová řízení a zjednodušit deportace migrantů bez nároku na azyl. Tento měsíc také vláda opět zřídilo ministerstvo pro migraci a azyl, které loni po nástupu do úřadu zrušila.