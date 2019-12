Vrah neunesl přísný trest. U soudu spolkl pesticid, probral se až za dva dny

Willy Bardon byl odsouzen k odnětí svobody na 30 let za to, že podle obžaloby unesl, znásilnil a zabil Élodii Kulikovou. Pětačtyřicetiletý muž, který vinu popíral, po vyslechnutí rozsudku spolkl pilulku s pesticidem a na dva dny upadl do bezvědomí, z něhož procitl až dnes.

"Od nynějška je při vědomí a lékařům, kteří vyloučili trvalé následky, jeho zdravotní stav již nedělá starosti," uvedl prokurátor města Amiens Alexandre de Bosschère. Potvrdil, že odsouzený zůstane hospitalizován.

Spálené tělo čtyřiadvacetileté oběti se našlo v lednu 2002. Na jejím únosu se zřejmě podílelo několik mužů, z nichž někteří již nežijí. Policie Bardona jako možného pachatele identifikovala na základě záznamu telefonátu Kulikové na tísňovou linku, v jehož pozadí se podle svědků ozývá Bardonův hlas.