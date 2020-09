Vražda Kuciaka: Kočnerovo osvobození budí emoce. Ozvala se Čaputová, reaguje i svět

"Zatím to vypadá, že evidentní strůjci vraždy chtějí uniknout ze spárů spravedlnosti ... věřme, že spravedlnost si na oba počká," uvedl šéf slovenské vlády na facebooku.

Čaputová prohlásila, že ani po dnešku "hledání spravedlnosti nekončí" a bude se pokračovat u nejvyššího soudu. Proti dnešnímu rozsudku se lze odvolat. Prezidentka také uvedla, že myslí na rodiče Kuciaka a jeho partnerky Martiny Kušnírové, která byla loni v únoru zavražděna společně se svým snoubencem. "Oni i my všichni si zasloužíme vidět vyvození zodpovědnosti vůči těm, kteří si vraždu jejich dětí objednali a zprostředkovali," podotkla Čaputová..

Zlatica Kušnírová, matka Martiny Kušnírové, si podle internetového portálu TV Markíza po vynesení rozsudku posteskla, že na Slovensku ještě nezavládla spravedlnost. "Stále někdo mocný tahá za nitky a my ty nitky bohužel nemáme ... Naše děti (jsou) v hrobě a Kočner se směje," řekla a rozplakala se.

Vzhledem ke stavu slovenského soudnictví podle předsedy parlamentu a šéfa vládního hnutí Jsme rodina Borise Kollára nezbývá nic jiného než doufat, že soudci rozhodli na základě důkazů a skutečností a ne něčeho jiného. Bývalý premiér Peter Pellegrini připomněl, že jediným způsobem, jakým v demokratických zemích dosahovat spravedlnosti, je respektovat rozhodnutí soudů jako nezávislé složky státní moci. Je ovšem nevyhnutelné, aby o rozsudku nebylo žádných pochybností, dodal.

Šéf organizace Reportéři bez hranic (RSF) Christophe Deloire na twitteru napsal, že jsme "očekávali, že Slovensko půjde příkladem ohledně vyšetřování a odsouzení zločinů spáchaných na novinářích. Místo toho zůstáváme v situaci beztrestnosti," posteskl si. "Kdo nařídil zabít Jána Kuciaka? Proč byl zabit? Měli bychom dostat jasnou odpověď," vyzval.

We expected #Slovakia to set a positive example regarding the prosecution and condemnation of crimes against journalists. Instead, we remain in a situation of impunity. Who ordered the killing of #jankuciak? Why was he killed? We should have a clear answer. pic.twitter.com/HN3EF4Ayg1