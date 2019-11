Vyděděnec Andrew. Britská královská rodina prochází těžkou krizí

Druhý nejstarší syn královny Alžběty II. ve středu oznámil, že panovnice vyhověla jeho žádosti, aby se mohl stáhnout z veřejného života. Vévoda z Yorku čelí kritice kvůli stykům s finančníkem Epsteinem i obvinění, že se zapojil do sexuálního zneužívání mladistvých dívek. Právě kvůli němu měl být Američan souzen, v létě ale spáchal v newyorské vazbě sebevraždu.

Informace o Andrewově odchodu z veřejného života dnes dominují titulním stranám britského tisku. Stejně jako v předchozích několika dnech aféra v královské rodině zastínila politická témata včetně brexitu a nadcházejících parlamentních voleb.

List The Daily Telegraph dnes napsal, že Andrewovi nařídila ústup do ústraní přímo jeho matka, královna Alžběta II. Nyní je podle něj vévoda z Yorku připraven podat svědectví americkým vyšetřovatelům. Bulvár Daily Mirror označuje zprávu o princově odchodu z veřejného života za "bombu". Deník i, který je stručným výtahem z hlavních článků serveru Independent, píše o "krizi v paláci". Podle něj je odchod prince Andrewa z veřejného života definitivní.

Bulvár Daily Express píše, že aféra královskou rodinu "těžce poškodila". Královna podle něj donutila Andrewa k odchodu, aby zabránila "dalšímu poškození monarchie". "Nikdo si nemůže myslet, že to udělal z vlastní svobodné vůle," myslí si také královský životopisec Robert Lacey, kterého citují The Times. Bulvární list Daily Mail píše o "královské krizi" a prince Andrewa označuje za "vyděděnce".

Video footage forces out the truth. Get your mobiles out. This along with victim testimonials forced the interview with Andrew out today #andrew #EpsteinSuicideCoverUp https://t.co/QKZ5DZva7k