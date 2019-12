Vyhrál Putin, nebo Zelenskyj? Média analyzují summit o ukrajinské krizi

Od jara 2014 si boje na Donbasu mezi vojsky prozápadní vlády v Kyjevě a Ruskem podporovanými separatisty vyžádaly na 13.000 mrtvých. Moskva oficiálně jakékoliv zapojení do konfliktu stále popírá.

Samo uspořádání summitu po třech letech označoval Zelenskyj za vítězství, ale to bylo ještě před schůzkou. "Řeknu upřímně, že pro mě je to příliš málo. Tolik jsem si přál ten problém vyřešit," řekl po jednání ukrajinský prezident. Pro tyto schůzky se vžil název normandská čtyřka, a to podle první čtyřstranné schůzky při oslavách vylodění Spojenců v Normandii v červnu 2014.

zdroj: YouTube

S Putinem se mu nejednalo snadno, ale věří, že některé věci posunuli vpřed. Zatímco Putin podle něj každý problém dopodrobna rozebírá, Zelenskyj je jiný typ. "Hned bych se raz dva domluvil". Teprve budoucnost ukáže, zda "se s ním (Putinem) dá vůbec dohodnout, anebo nedá", řekl Zelenskyj ukrajinským médiím.

"Summit se konal, válka zůstala," napsal o výsledku ruský list Kommersant, podle kterého definitivní urovnání konfliktu na Donbasu jednání nepřiblížilo. Nedohodlo se ani odpoutání znepřátelených vojsk podél celé frontové linie, bez čehož nelze dosáhnout trvalého příměří. A místo zakotvení autonomie Donbasu v ukrajinské ústavě, což je pro Moskvu klíčová politická otázka, lze očekávat jen prodloužení platnosti ukrajinského zákona o zvláštním postavení povstalci ovládané části Donbasu. Za jediný nesporný úspěch lze podle listu pokládat jen souhlas s výměnou zajatců.

List Ukrajinska pravda označuje summit za Zelenského vítězství - už jen proto, že se navzdory očekávání nestal Putinovou snadnou kořistí, ani se v Paříži nedostal do situace "sám proti všem", i díky zprávám o útocích ruských hackerů na Macrona a o vraždě v Berlíně připisované ruským tajným službám. Třem protivníkům tak nakonec musel čelit Putin.

"Plného vítězství se v Paříži nedosáhlo, ale není to ani porážka. A bylo by naivní čekat, že při první schůzce s Putinem roztaje led v zásadních otázkách," napsal komentátor ukrajinského listu.

Byl to podle něj prezident a jeho tým, kdo vyvolal přehnaná očekávání, že Putin ustoupí ve sporu o kontrolu hranic, vzdá se loutkových takzvaných povstaleckých republik a stáhne svou armádu z okupovaného Donbasu.

První osobní setkání Putina a Zelenského podle ruského ekonomického deníku Vedomosti ani nevedla k průlomu v jednáních o dodávkách a přepravě ruského zemního plynu přes Ukrajinu do Evropy po Novém roce, kdy vyprší současná dohoda. "Domluvili jsme se, že se budeme dál domlouvat," řekl po jednáních šéf ukrajinské energetické společnosti Naftogaz Jurij Vitrenko.