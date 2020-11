Vyjednavač EU Barnier po pauze míří do Británie. Spory trvají, čas na dohodu se krátí

Británie po 47 letech opustila evropský blok letos v lednu a od té doby se obě strany dohadují na podobě budoucích vztahů. Dospět ke kompromisu se jim však stále nedaří a přechodné období, po něž se na Británii vztahují unijní předpisy, potrvá jen do konce tohoto roku. Minulý týden navíc vedle rostoucí časové tísně zkomplikoval jednání pozitivní covidový test jednoho z unijních vyjednávačů, kvůli němuž rozhovory pokračovaly jen na dálku.

"V souladu s belgickými pravidly již já ani můj tým nejsme v karanténě. Fyzická jednání mohou pokračovat," napsal dnes Barnier na twitteru s tím, že večer vyráží do Londýna. Dodal, že stále přetrvávají "tytéž významné rozdíly" v názorech obou stran.

In line with Belgian rules, my team and I are no longer in quarantine. Physical negotiations can continue.



I am briefing Member States & @Europarl_EN today. Same significant divergences persist.



Travelling to London this evening to continue 🇪🇺🇬🇧 talks w/ @DavidGHFrost + team.