Vymstí se Dudovi boj proti homosexuálům? Taktika nezabrala, píše prestižní deník

Ostudná homofobie

Tento hořce rozčílený tón označuje britský deník za pochopitelný. Připomíná, že v období před nedělními, odloženými prezidentskými volbami v Polsku se Duda ve snaze o znovuzvolení uchýlil k hanebné, neúprosné a ostudné homofobii.

"Přestaňte poslouchat ty idiocie o lidských právech. Tito lidé nejsou rovní normálním lidem," cituje editorial slova poslance polské vládnoucí strany Právo a spravedlnost a člena Dudovy prezidentské kampaně, která pronesl v televizní debatě na téma sexuálních menšin.

Také Duda se zapřísáhl, že bude bránit děti před "ideologií LGBT", kterou označil za světonázor srovnatelný s komunismem co do potenciálu likvidace polských hodnot, poukazuje renomovaný server. Dodává, že polská populistická pravice s unavující předvídatelností v předvolebním čase opět tíhne k vystupňování své "kulturní války".

Právo a spravedlnost dříve označila muslimské přistěhovalce za "vnitřního nepřítele", přičemž tato cynická a manipulativní rétorika má mobilizovat hluboce konzervativní, zpravidla venkovské voliče strany, konstatuje The Guardian. Upozorňuje, že posvěcení šířit extrémní předsudky vůči sexuálním menšinám v posledních letech zásadně mění realitu života jejich příslušníků.

Na osm desítek místních samospráv na velké části polského území vyhlásilo zóny "bez LGBT ideologie", zatímco pochody hrdosti jsou zakazovány a napadány, nastiňuje editorial. Doplňuje, že Duda - osmačtyřicetiletý zapálený katolík - slíbil zakázat výuku o sexuálních menšinách ve školách a odmítl povolit svazky osob stejného pohlaví.

Bod obratu

"Jak se ale blíží volební den, objevují se potěšující signály, že stará polarizující příručka možná střelila vedle," píše liberální deník. Poukazuje, že během protikoronavirové karantény, kdy Duda jasně vévodil průzkumům, se vláda jeho strany neúspěšně pokusila prezidentské volby uspíšit skrze korespondenční hlasování, načež se do klání zapojit varšavský liberální starosta Rafał Trzaskowski, což prezidentův tým vystrašilo.

Navzdory zuřivým útokům ze strany státních médií se zdá, že Trzaskowski se možná prosadí do druhého kola, které má proběhnout 12. července, konstatuje prestižní server. Dodává, že průzkumy momentálně naznačují, že v takovém případě by se příznivci polské opozice spojili a Duda nebude mít nic jisté.

První velké volby v Evropě po pandemii koronaviru by se tak mohly ukázat jako bod obratu, naznačuje The Guardian. Připomíná, že Polsko se v rámci EU stalo v oblasti lidských práv psancem a porážka stávajícího prezidenta by byla nejdůležitějším zvratem pro populistickou pravici v zemi po roce 2015, kdy se Duda stal hlavou státu.

Podle renomovaného deníku by totiž právo prezidentského veta umožnilo Trzaskowskému blokovat zákony strany Práva a spravedlnost, včetně kontroverzních justičních reforem.

Duda bude doufat, že chvála a podpora ze strany amerického prezidenta Donalda Trumpa, kterých se mu dostalo během jeho nedávné návštěvy Washingtonu, upevní jeho klíčovou podporu v Polsku, které je silně proamerickou zemí, naznačuje liberální deník. Deklaruje, že při pohledu na vyrovnávající se průzkumy se ale mohou někteří Dudovi stoupenci začít obávat.

Tentokrát se agresivní a rozdělující rétorika na adresu menšin nemusí vyplatit, uvádí editorial. "Pro polskou, ostudně ostrakizovanou LGBT komunitu, by šlo o důvod k oslavám a úlevě," uzavírá The Guardian.