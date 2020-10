Agentura nelegálně odsouvá uprchlíky a nechává je na moři, zjistili novináři

V roce 2004 byla založena Evropská agentura pro pohraniční a pobřežní stráž známá pod názvem Frontex. Zaměstnává 315 lidí a jejím posláním je ochrana a správa vnějších hranic zemí Schengenu. Právě plavidla této agentury se podílela na nelegálních „pushback“ operacích s cílem vyhnání uprchlíků a migrantů, kteří se pokoušejí dostat do EU přes řecké vody. Jejich činnost odhalilo společné vyšetřování novinářů ze serveru Bellingcat, Lighthouse Reports, Der Spiegel, ARD a TV Asahi.

Frontex se měla přímo podílet na jednom incidentu vyhnání uprchlíků na Řecko-Turecké hranici. Dále měla být zapojena do podobného incidentu a být v blízkosti dalších čtyř od března tohoto roku. Řecká pobřežní stráž (HCG) je z takovýchto aktivit obviňována již dlouho.

Tak zvané „pushbacks“ akce popisuje Evropské středisko pro ústavní a lidská práva (ECCHR), jako případy, kdy jsou uprchlíci a migranti nuceni vrátit se přes hranice bez ohledu na individuální okolnosti a bez možnosti žádat o azyl nebo předložit argumenty proti přijatým opatřením.

„Incidenty uvedené v tomto vyšetřování jsou pravděpodobně nezákonné a porušují zákaz navracení a námořní právo,“ sdělila expertka na mezinárodní právo z Institutu Maxe Plancka Dana Schmalzová. Zákaz navracení odkazuje na pravidla zakazující násilný návrat uprchlíků nebo žadatelů o azyl a OSN jej označuje jako „mezinárodní obyčej“.

V Egejském moři dochází k násilným pushbacks zejména dvěma způsoby. Nejběžnější je první typ, kdy se člunům plujícím z Turecka do Řecka zabrání v přistání na řecké půdě. To znamená fyzické zablokování člunu, dokud mu nedojde palivo nebo vyřazení motoru. Následně je plavidlo odtaženo zpět do tureckých teritoriálních vod nebo je odneseno vlnami.

Druhý způsob se používá, jakmile se již podařilo uprchlíkům či migrantům přistát na souši. Tehdy jsou zadrženi, umístěni do záchranného člunu bez možnosti pohonu a zavlečeni do středu Egejského moře, kde jsou opuštěni.

K záběrům, které novináři zveřejnily, se Schmalzová vyjádřila tak, že pracovníci Frontexu jsou v takových případech povinni lidi na člunu okamžitě zachránit. „Pokud tak neučiní nebo dokonce začnou vytvářet vlny či odjedou a nechají dělat Řeky špinavou práci, jsou zapojeni do celého nelegálního jednání,“ dodala.

Mluvčí řeckého ministerstva námořnictva toto tvrzení i přes předložené důkazy popřel a označil práci novinářů za tendenční. Frontex uvedl, že poslední slovo mají vždy hostitelské státy, se kterými spolupracuje. Nicméně Frontex informoval HCG, kteří spustili interní vyšetřování, ale agentura Frontex neřekla, kdy HCG informovala ani kdy začalo vyšetřování.

Ředitel agentury Frontex Fabrice Leggeri řekl Výboru pro občanské svobody, spravedlnost a vnitřní věci (LIBE), že agentura zaznamenala pouze jeden incident, který by mohl být nelegální. Vyšetřování a důkazy investigativních novinářů ale dokazují, že Frontex byl přítomen u více takových incidentů.

Operace Poseidon

Frontex, agentura EU, kontroluje, monitoruje a chrání hranice Schengenského prostoru a její aktivity v Egejském moři jsou nazývány Operace Poseidon.

Účast Frontexu na nelegálních pushback akcích byla dokázaná zejména dvěma hlavními kroky. První byl proveden pomocí otevřených zdrojů. Novináři také podali dotaz v Evropském parlamentu a získali počet zaměstnanců a aktivit v operační oblasti.

Operace Poseidon má tedy 185 zaměstnanců, jedno hlídkové plavidlo (OPV), osm pobřežních hlídkových člunů (CPB), jedno pobřežní hlídkové plavidlo (CPV), čtyři termovizní vozidla (TVV) a tři hlídkové vozy. K dispozici je také „Rychlá pohraniční intervence“, která obsahuje další pracovníky a vybavení. Jde o 74 zaměstnanců, dva CPB, dvě CPV, jeden vrtulník a tři TVV.

Vyšetřování odhalilo celkem 22 strojů včetně plavidel, vrtulníků a letadel, která operovala v Egejském moři v průběhu roku 2020. Je to více než počet uvedený v odpovědi od EU, ale mnoho z nich rotovalo a obměňovalo se.

Podle úřadů je vše, jak má být

Novináři během jejich vyšetřování nashromáždili obrovské množství informací o činnostech agentury Frontex v Egejském moři. Každopádně většinu aktivit nebylo možné sledovat, protože informace o přesunech nebyly zaregistrovány, přístroje na sledování polohy byly vypnuty nebo byly stroje mimo dosah.

„Navzdory omezenému pohledu se nám podařilo identifikovat případy, kdy byla agentura Frontex přítomna při nelegálních pushback akcích nebo byla dostatečně blízko, aby pochopila, co se děje. V jednom případě se nepochybně plavidlo agentury účastnilo aktivně,“ píší novináři.

V reakci na toto vyšetřování uvedla agentura Frontex, že na své operace uplatňuje „nejvyšší standardy kontroly hranic,“ a že její pracovníci jsou vázaní kodexem chování. Mluvčí řeckého námořnictva sdělil, že akce důstojníků HCG byly „prováděny v plném souladu s mezinárodními závazky země, zejména úmluvou OSN o mořském právu, Mezinárodní úmluvou o bezpečnosti lidského života na moři a Mezinárodní úmluvou o námořním pátrání a záchraně“.

Následně mluvčí popřel, že by podobné kroky řecké orgány konaly.