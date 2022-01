Vysoce nakažlivá koronavirová varianta omikron už v Evropské unii převažuje

"Typ přenosu omikronu v EU/EHP přešel z komunitního na dominantní," uvedla agentura se sídlem ve Stockholmu. Zmíněný region zahrnuje všechny členské země EU a Island, Lichtenštejnsko a Norsko.

Podle ECDC je omikron, původně objevený v listopadu v jižní Africe, v současnosti "převažující ve většině zemí EU/EHP", v průměru činí jeho podíl 78 procent.

Evropa se nyní potýká s prudkým vzestupem pandemie covidu-19. Během uplynulého týdne se podle agentury AFP počet případů zvýšil o devět procent. Světová zdravotnická organizace (WHO) minulý týden prohlásila, že omikron by mohl do března infikovat polovinu obyvatel regionu.

Evropské země se snaží pandemii tlumit především rozsáhlým očkováním. Eurokomisařka pro zdravotnictví Stella Kyriakidisová dnes podle agentury Reuters ministrům zahraničí v zemích EU prostřednictvím videokonference řekla, aby se připravili na případné očkování čtvrtou dávkou vakcín proti covidu-19, jakmile data ukážou, že je to potřeba. Evropská agentura pro léčivé přípravky (EMA) tento týden uvedla, že by bylo rozumné podávat čtvrtou dávku lidem se silně oslabeným imunitním systémem, ale je třeba dalších důkazů.

WHO dnes mezitím doporučila rozšířit podávání vakcíny od firem Pfizer/BioNTech i na dětskou věkovou skupinu od pěti do 11 let. Doporučená dávka je však snížená na deset mikrogramů, zatímco osoby starší 12 let dostávají 30 mikrogramů.