Vztahy s Trumpem jsou pošramocené. EU doufá v povolební změnu v Bílém domě

— Autor: EuroZprávy.cz / ČTK

Přesvědčení, že kandidát americké Demokratické strany Joe Biden by byl pro Evropu lepším prezidentem Spojených států než současný vládce Donald Trump, panuje v institucích Evropské unie. Ačkoli to jejich lídři většinou neříkají oficiálně, kvůli současným pošramoceným vztahům s Washingtonem vkládá Brusel do změny v Bílém domě naději.