WHO dohodla se Španělskem licenci na testy na covid pro chudé země zdarma

WHO dohodu uzavřela se španělskou národní vědeckou radou (CSIC). "Cílem licence je zjednodušit rychlé celosvětové zahájení výroby a distribuce sérologických testů od CSIC," uvedla WHO. Licence bude platit až do vypršení patentu.

Nové testy umožňují měřit úroveň protilátek na koronavirus. To umožní mapování šíření koronavirové nákazy či usnadní rozhodnutí o přeočkování. Používání testu je podle výrobce snadné a lze ho vyhodnotit i v základních laboratorních podmínkách.

Dohodu uvítaly špičky WHO a nevládní organizace. "Vyzývám firmy, které vyvíjí vakcíny, léky a testy na covid-19, aby následovaly tento příklad," uvedl šéf WHO Tedros Adhanom Ghebreyesus.

Organizace Lékaři bez hranic poukázala na to, že dosud existoval jediný obdobný sérologický test schválený WHO. Jednalo se o výrobek švýcarské společnosti Roche. Vyhodnocení testu si však vyžadovalo zařízení od této firmy. Licence podle organizace pomůže překonat "monopol velkých firem vyrábějících diagnostická zařízení".