WHO: Třetí vlna zasáhne Evropu počátkem roku 2021, přijde před vakcínou

— Autor: Libor Novák / EuroZprávy.cz

Ačkoliv celý svět s očekáváním vyhlíží vakcíny proti novému typu koronaviru, zvláštní vyslanec Světové zdravotnické organizace (WHO) David Nabarro tvrdí, že by se Evropa měla připravit na třetí vlnu pandemie. Ta totiž přijde dříve, než bude očkování uvedeno do praxe.