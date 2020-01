Wuchanský koronavirus na Slovensku? Prověřují se další tři případy

"Pravděpodobně ani při jiných třech případech z minulého týdne, u nichž bylo podezření na onemocnění koronavirem, toto onemocnění potvrzeno nebude," řekl Pellegrini, který po prosincové demisi ministryně zdravotnictví vede i toto ministerstvo. Slovenské úřady u jiného pacienta už o víkendu vyloučily nákazu novým typem koronaviru.

#Coronavirus nazvaný #2019-nCoV je sedmým členem rodiny koronavirů vedle SARS a MERS, který infikuje člověka. Virus se v prosinci 2019 objevil na tržišti s mořskými plody ve Wuhan v Číně. K popsání viru byla použita NGS technologie skenování #Illumina a #Nanopore. pic.twitter.com/Ci981S0BJ7 — O Šerý (@omarsery1) January 27, 2020

Slovensko zatím při testech na koronavirus využívá pomoc zahraničí, vlastní testy hodlá spustit po obdržení příslušných podkladů v příštím týdnu. Úřady také plánují cvičení na bratislavském Štefánikově letišti a na dvou hraničních přechodech s Ukrajinou cvičení na prověření připravenosti zvládnout případný příchod pacientů s podezřením na koronavirus.

Pellegrini varoval před panikou v souvislosti s koronavirem, a to i kvůli očekávané nadcházející chřipkové sezoně. "Není důvod k panice u lidí, kteří v posledních týdnech nevycestovali do postižené oblasti, nesetkali se s někým, kdo byl dlouhodobě pryč, nebo nepřišli do kontaktu s lidmi, kteří navštívili země, kde koronavirus už je," řekl premiér.

Nový typ koronaviru se začal šířit koncem prosince z města Wu-chan, které je správním střediskem čínské provincie Chu-pej. Nemoci způsobené tímto virem v Číně podlehlo na 80 lidí. Slovenské úřady mají informace o 40 Slovácích, kteří pobývají na různých místech Číny, s možností jejich evakuace Bratislava podle Pellegriniho zatím nepočítá.

Potvrzené případy onemocnění hlásí některé asijské země, ale i Spojené státy, Kanada, Austrálie a Francie.