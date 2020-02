Xenofobní útok v Hanau. Jakákoli forma nenávisti nás sjednocuje, reagují lídři EU

Macron na twitteru uvedl, že se ho zmocňuje "ohromný smutek" a že Německo má po "tragickém útoku" jeho plnou podporu. "Stojím po boku (německé) kancléřky Angely Merkelové v boji za naše hodnoty a ochranu našich demokracií," stojí v jeho příspěvku.

Une immense tristesse et mon plein soutien à l’Allemagne face à cette attaque tragique. Nos pensées vont aux victimes et aux familles en deuil. Je suis aux côtés de la Chancelière Merkel dans ce combat pour nos valeurs et la protection de nos démocraties.