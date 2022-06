Za černý den berlínské historie. Středeční incident vyvolal vzpomínky na teroristický útok

"Breitscheidplatz bylo to první, co mě napadlo, když jsem se o včerejší události dozvěděla," řekla asi třicetiletá Mónica, která s přáteli procházela křižovatkou mezi ulicemi Kurfürstendamm a Tauentzienstrasse, kde řidič najel na chodník. Místo tragédie již policie otevřela veřejnosti, stále zde jsou ale patrné stopy vyšetřování, neboť kriminalisté si na chodníku a silnici barevným sprejem vyznačili směr jízdy a střety s chodci.

"Je to zvláštní pocit tudy procházet. Obchody jsou otevřené, po silnici jezdí auta, ale ty značky na zemi ve mně vyvolávají tíseň. Člověk se na ně přirozeně snaží nešlapat, protože za těmi značkami jsou lidské osudy," řekla Mónica. Poznamenala, že tíseň v ní vyvolávají i květiny a svíčky, které lidé kladou na dvou místech křižovatky, kde řidič najel na chodník poprvé a kde srazil školní třídu z Hesenska. Učitelka, která děti na výletě do Berlína doprovázela, zemřela.

Řidič se poté autem vrátil na silnici a na chodník vjel znovu asi po 200 metrech, kde se lehce srazil s dalším vozem. Jízda řidiče, která byla podle Giffeyové úmyslným činem, skončila ve výloze parfumerie na křižovatce ulic Tauentzienstrasse a Marburger Strasse. Výlohu dnes dělníci provizorně zakryli deskami. Jejich práci sledovalo několik televizních štábů a také kolemjdoucí.

Postarší manželský pár neskrýval dojetí. "Nepochybujeme, že to byl záměr a že si ten člověk vybral právě toto místo. Muselo to souviset s teroristickým útokem (v roce 2016), musel se inspirovat, protože jinak mohl najet do lidí kdekoli jinde," uvedl. Manželé si také položili otázku, jak město na incident zareaguje. "Breitscheidplatz je obehnaný bariérami, aby se tam žádné auto nedostalo. Udělají to i tady? A co jiná místa? Tohle se může stát kdekoli," poznamenali.

To, jak by se takovým činům dalo předcházet, manželé nevědí. Jako možnou cestu vidí spolupráci policie s lékařskými institucemi. Podle výpovědi řidičovy sestry trpěl její bratr problémy a Giffeyová hovořila o činu psychicky narušeného člověka. Zda by ale ale spolupráce lékařů a policistů skutečně pomohla, to si manželé jistí nejsou.

Recept, jak takovým událostem zabránit, neznala ani Mónica s přáteli. "Naše společnost je otevřená a určitě by nestála o žádné omezování," řekla. Myslí si také, že šok ze středy Berlín rychle překoná. "Lidé jsou více odolní a vůči tragédiím možná i unavení. Každou chvíli se někde něco stane, střílí se, lidé se pořád zabíjejí, na Ukrajině je válka, je toho hodně," uvedla s tím, že to vnímá i u sebe. "Včera jsem byla po prvních zprávách šokovaná, ale ještě větší šok přišel až později, kdy jsem se dozvěděla o dětech a mrtvé učitelce. Určitě jsem nebyla sama, kdo to cítil podobně," dodala.