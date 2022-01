Za smrt 39 Vietnamců v kontejneru uložil belgický soud muži 15 let ve vězení

— Autor: EuroZprávy.cz / ČTK

Belgický soud dnes uložil 15 let vězení pětačtyřicetiletému Vietnamci za jeho roli při pašování migrantů do Anglie, při kterém v roce 2019 zemřelo v dopravním kontejneru 39 jeho krajanů. Soud považuje Vo Van Honga za vůdce organizace, která se v Belgii starala o nejméně 15 z 39 migrantů předtím, než se vydali do Británie. Síť pašeráků měla dva úkryty v bruselské obci Anderlecht, poznamenala agentura AFP.