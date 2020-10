Začal summit EU. Politici řeší Bělorusko a krizi ve východním Středomoří

Předseda Evropské rady Charles Michel krátce před začátkem summitu prohlásil, že evropský blok hodlá usilovat o stabilitu ve východním Středomoří a chce se postavit za své členy Řecko a Kypr. Ostrovní stát přitom blokuje přijetí sankcí vůči běloruskému režimu a svůj souhlas podmiňuje podporou tvrdšího přístupu vůči Turecku, což je krok, se kterým řada unijních zemí váhá.

Today we will focus on international questions, particularly the Eastern Mediterranean and our relationship with Turkey.



We want more stability & more predictability.



We stand in full solidarity with Greece and Cyprus.