Začal summit EU. Postoje politiků k plánu obnovy se velmi liší

Po pěti měsících, kdy kvůli pandemii covidu-19 spolu hovořili pouze na dálku, se šéfové států a vlád opět sešli na jednom místě. "Summit není jen o penězích. Je o lidech, o budoucnosti, o jednotě," prohlásil při příchodu na jednání předseda Evropské rady Charles Michel, jehož úkolem bude přivést lídry ke kompromisu. Podotkl, že s "politickou odvahou" bude dosažení shody během začínající vrcholné schůzky možné.

O balíku 750 miliard eur (asi 20 bilionů korun) určeném k obnově ekonomik zasažených koronavirou krizí se vyjednává společně s unijním rozpočtem na období 2021-2027 v navrhované výši téměř 1,1 bilionu eur. Komise si k vytvoření fondu chce bezprecedentně vypůjčit na finančních trzích, k čemuž potřebuje záruky schválené členskými zeměmi.

Návrh má podporu největších unijních ekonomik - Německa a Francie - stejně jako Itálie a Španělska, které mají být jako pandemií nejzasaženější země hlavními příjemci peněz z fondu obnovy. "Chtěli bychom dohodu, ale musíme čelit realitě. Bude to vyžadovat velkou snahu o kompromis ze všech stran, pokud chceme dosáhnout něčeho, co bude dobré pro Evropu," řekla před jednáním jedna z hlavních zastánkyní plánu, německá kancléřka Angela Merkelová, jejíž země nyní evropskému bloku předsedá.

Mezi nejhlasitější odpůrce Michelova návrhu patří Nizozemsko, které chce prosadit co nejpřísnější podmínky využívání peněz z fondu. Spolu s dalšími státy takzvané šetrné skupiny - Rakouskem, Dánskem a Švédskem - hodlá navíc dosáhnout snížení objemu krizového balíku nejméně o desítky miliard eur.

"Odhaduji, že naše šance na dosažení dohody tento víkend jsou menší než 50 procent. Důležitější nakonec bude obsah než rychlost," řekl před začátkem jednání nizozemský premiér Mark Rutte.

Today and tomorrow the #EUCO will be discussing the EU budget, and the recovery fund for overcoming the impact of covid-19. These are two big and complicated issues with significant interests at stake for everyone. The negotiations will be tough. pic.twitter.com/CkjM0eBPxm